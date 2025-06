Tir si ribalta in autostrada. Traffico in tilt sull’A14

Il grosso camion perde il controllo, sbanda e si ribalta di traverso sull’autostrada come un gigantesco animale ferito. Incidente pauroso nella prima mattina di ieri lungo l’autostrada A14. Il ribaltamento, le cui cause sono ancora al vaglio della polizia stradale, è avvenuto sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Imola e la Diramazione di Ravenna, all’altezza del chilometro 53. Da quanto si apprende, il camionista sarebbe stato estratto dalle lamiere non in pericolo di vita grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Pesanti i disagi però al traffico dato che il rimorchio occupava tutta la sede stradale. Sono stati registrati nella mattinata fino a dieci chilometri di coda. Il camion durante l’incidente avrebbe anche disperso parte del carico (ghiaia) e parte del carburante sulla strada. Autostrada congestionata fino a tarda mattinata, con moltissimi automobilisti diretti verso Ancona, che hanno deciso di uscire a Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Faenza.