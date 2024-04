Un accordo sui valori del kung fu

Con l’uscita del film “Kung Fu Panda 4” la Federazione Italiana Wushu Kung Fu (Fiwuk) e la Universal Pictures International Italy hanno siglato un accordo per promuovere i valori del kung fu nelle scuole. Anche a Imola, la Scuola Longzhao Imola del maestro Davide Giovannini partecipa all’iniziativa. Il film è un’occasione per la Federazione Italiana Wushu Kung Fu di promuovere i corsi di arti marziali nelle società sportive affiliate dove bambini e ragazzi possono imparare i valori della giustizia, della lealtà e della considerazione reciproca. Una giornata nella quale gli atleti della Federazione Italiana Wushu Kung Fu si esibiranno per mostrare ai bambini e ai ragazzi i valori del Wushu Kung Fu. Info su kungfupanda4-fiwuk.it.