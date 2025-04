Un Aiuto a 4 zampe per i pazienti. Alla scuola di danza si fa pet therapy

Una giornata di Pet Therapy, per offrire a chi ne ha bisogno un vero e proprio "Aiuto a 4 Zampe". Così è stata ribattezzata l’iniziativa promossa dai Lions e dal Leo Club di Castel San Pietro ospitata dalla Tommy’s Dance School, un angolo della città trasformato per qualche ora in un laboratorio di emozioni grazie alla splendida interazione tra pazienti e animali, con un bel contorno di pubblico di castellani incuriositi dall’esperienza. Come sottolineato dagli stessi Lions e Leo, "da anni cerchiamo di rappresentare un punto di riferimento per il volontariato e il supporto sociale, e in questo solco si inserisce la scelta di mettere in piedi un progetto studiato per portare la Pet Therapy a chi ne ha più bisogno, per dimostrare ancora una volta che il servizio alla comunità è il motore del cambiamento".

Un plauso particolare i Lions lo hanno rivolto alla Tommy’s Dance School, "la scuola punto di riferimento per la danza e l’arte performativa che ha aperto le porte dei suoi spazi per ospitare le sessioni di Pet Therapy dimostrandosi più di un’accademia sportiva: un luogo di incontro, di crescita e di impegno sociale, confermando il valore dello sport come strumento di connessione e supporto alla comunità".

A garantire l’efficacia e la sicurezza dell’evento è stato il lavoro di un’équipe di esperti, che ha messo le proprie competenze al servizio del progetto. Un ruolo di primaria importanza è stato svolto dalle Dott.sse Livia Zamboni e Chiara Iannuzzi, medici veterinari di altissimo livello, che hanno monitorato il benessere degli animali coinvolti. Accanto a loro, il Dott. Roberto Bertelli, medico e coordinatore del progetto, ha assicurato il corretto svolgimento delle attività terapeutiche, supportato dall’educatrice cinofila Chiara Mengoli, che ha supervisionato gli esercizi con gli animali.

Tra gli assoluti protagonisti della giornata c’è stata Milly, la golden retriever addestrata per il sostegno a persone con disabilità motorie, accompagnata dai proprietari Paolo e Chiara, e assieme a lei Shiva, un rottweiler addestrato per migliorare le relazioni e ridurre il disagio emotivo, e due conigli nani, impiegati con successo in progetti educativi per i più piccoli. A margine della giornata Lions e Leo hanno voluto dedicare un ringraziamento speciale all’associazione Agire per Reagire, "la cui partecipazione attiva e appassionata ha contribuito in modo significativo alla riuscita dell’iniziativa".