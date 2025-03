Un aiuto ai bambini profughi: le iniziative

Entra nel vivo l’iniziativa solidale ‘Imola: insieme per Still I Rise’, promossa dal gruppo territoriale Emilia-Romagna di Still I Rise, in collaborazione con l’istituto comprensivo scolastico 6, volontari, associazioni, aziende ed enti locali. Obiettivo della campagna è quello di supportare i progetti dell’organizzazione no profit attiva tra Colombia, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Siria e Yemen, e il suo impegno di garantire istruzione di eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili. I fondi raccolti contribuiranno anche all’obiettivo di aprire una nuova scuola internazionale Still I Rise in Italia.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, venerdì 4 aprile c’è ‘Lettura ad alta voce’ alla libreria Selma di Casalfiumanese, dove studenti e studentesse delle scuole superiori leggeranno brani tratti dai libri di Nicolò Govoni, fondatore di Still I Rise. Sabato 26 aprile cena di beneficenza alla Cittadella di Bubano (Mordano). Venerdì 2 maggio degustazione con cena in collina al ristorante Poggio Pollino, con selezione di vini a cura dell’enoteca Mamma Mia Cafè e menù firmato dallo chef Marino Pasquali. Venerdì 9 maggio degustazione vini presso al Mamma Mia Cafè. Martedì 27 maggio giornata conclusiva della campagna. Nella mattinata, il fondatore di Still I Rise incontrerà gli alunni delle scuole primarie (classi quinte) e secondarie (di primo e secondo grado) al teatro dell’Osservanza. Chiuderà la giornata di eventi l’intervista a Govoni realizzata dal circolo di lettura ‘Il club dei perdenti’ e il concerto di beneficenza del coro di bambini ‘Il Grillo d’oro’.