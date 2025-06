Un logo ufficiale per l’Olivetti

Appuntamento martedì prossimo alle 17, al Centro per l’Innovazione e la Formazione ’Adriano Olivetti’ in via Aspromonte. Per l’occasione, sarà presentato il nuovo logo ufficiale della struttura, inaugurata tre mesi fa nei locali riqualificati dell’ex Zoo Acquario. L’evento, aperto al pubblico, vuole far conoscere a cittadini e imprese il significato del nuovo brand, simbolo di identità, coesione e visione strategica. Interverranno autorità locali e rappresentanti della comunicazione e della formazione. Il Centro Olivetti, sostenuto da fondi PNRR, si conferma come punto di riferimento per l’innovazione e la formazione tecnico-professionale del territorio.