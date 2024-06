Un nuovo punto per la comunità. La Bcc ravennate, forlivese e imolese apre una filiale in via Mazzini

Taglio del nastro della nuova filiale della Bcc ravennate, forlivese e imolese a Castel San Pietro Terme. I nuovi uffici, in via Mazzini 125, pur avendo già aperto al pubblico in settimana, sono stati inaugurati e presentati al meglio ai cittadini della comunità di Castello ieri pomeriggio alle 17. "Siamo molto emozionati di essere qui – ha dichiarato Gianluca Ceroni, direttore della Bcc –. L’ultima filiale è stata inaugurata nel 2009, da quel momento è cambiato tutto. Era opportuno essere presenti a Castel San Pietro, per far crescere il territorio e ampliare sempre di più la nostra filiale". Ed è proprio in merito ai cambiamenti che il presidente della cooperativa Giuseppe Gambi ha voluto spendere qualche parola.

"La nostra banca crede nella relazioni tra le persone – ha specificato Gambi –. Questo valore purtroppo non vale per tutto il sistema bancario. Negli ultimi due anni, infatti, in Italia sono state chiuse più di millecinquecento filiali. Con la cerimonia possiamo dire quanto la Bcc vada in controtendenza, perché non ci limitiamo soltanto di mantenere le filiali sul territorio, ma anche di aprirne delle altre e ristrutturare quelle".

Infatti, con questa nuova apertura, la filiale conta settantuno sportelli bancari nel territorio. "Questa per noi è una bella scommessa – ha sottolineato il presidente del comitato locale Paolo Mongardi –. Ma siamo pronti. Crediamo di poter promuovere lo sviluppo dell’area offrendo soluzioni, prodotti e servizi dedicati, concorrenziali e innovativi oltre che competenza e professionalità dei nostri operatori". Tra gli operatori, presentati dal capo area territoriale di Imola Federica Guerrini, ecco Pierino Fabbri, a cui è stata affidata la presidenza della filiale. "Abbiamo scelto lui, per via della grande esperienza che nella sua esperienza ha ricoperto tra gli altri il ruolo di responsabile di filiale a Medicina e del gruppo filiali della città di Imola, il più importante dell’area territoriale", ha infatti sottolineato la Guerrini.

Presente all’inaugurazione anche la neo sindaca Francesca Marchetti. "Sono felice che una delle mie prime uscite ’pubbliche’ da primo cittadino sia in questa occasione – ha dichiarato –. Spero che questa apertura segni l’inizio di un rapporto costruttivo con un territorio che ha molto da dare e vuole collaborare con tutte le realtà che si insediano".

Al taglio del nastro presente anche don Luca Malavolti per la consueta benedizione dei nuovi locali.