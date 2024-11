Un ’Parco di progetti’. Via a laboratori e letture per scoprire la natura

A Mordano sono partiti i laboratori gratuiti del progetto ‘Benessere in Comune’, dal titolo ‘Un Parco di Progetti’, realizzati attraverso il co-finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri. Un percorso dal costo totale di circa 35mila euro (di cui un terzo a carico del municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari) che prevede regolari appuntamenti in agenda l’ultimo sabato di ogni mese fino alla fine di agosto del 2025. L’opportunità è rivolta ai giovani dai 7 ai 14 anni e ai loro nuclei familiari, con il coinvolgimento di diverse realtà della zona: l’associazione Flood, la biblioteca del paese, la Compagnia Teatro Stabile di Mordano e il Polinomio Studio di Castel Guelfo.

Una serie di attività focalizzate attorno ai parchi del territorio per aumentare la consapevolezza del patrimonio naturalistico, del rispetto ambientale e dell’importanza della tutela del verde pubblico per il futuro delle nuove generazioni. Riflettori puntati, quindi, sull’Oasi di Bubano e sul parco Bacchilega di Mordano. Ma anche sui parchi Europa, Cavina e Barbara Rizzo Asta, senza dimenticare quello della Chiavica situato nell’omonima frazione. Polmoni d’ossigeno preziosi per calmierare gli effetti negativi della vita urbana. Luoghi vocati al relax, alla socializzazione e al gioco che contribuiscono pure alla valorizzazione del colpo d’occhio paesaggistico dell’abitato.

Al via tante iniziative. Sessioni di lettura itineranti in mezzo alla natura, curate dalla biblioteca, con storie e libri per ragazzi. L’intento è quello di creare parentesi culturali immersive in un microcosmo vivente fatto di flora e fauna. Poi i laboratori proposti dall’associazione Flood, con i bambini impegnati a svolgere pratiche sostenibili come la realizzazione di orti in bottiglia, giochi sensoriali a tema sostenibilità ambientale strutturati dalla Commissione europea, esplorazioni e tanto altro.

Infine, il laboratorio ‘Innesti Grafici’ di Polinomio Studio durante il quale i giovani disegneranno il futuro Parco Agricolo della Chiavica. Sedute di grafica e illustrazione a Palazzo Liverani per creare un vero e proprio progetto di identità visiva dell’area verde della frazione. Prima una sessione di illustrazione botanica aperta ai più piccoli, poi quella di sperimentazione formale per scoprire la struttura delle piante tra pattern, silhouette e colori. Non meno importante l’approfondimento di progettazione editoriale per produrre una piccola rivista capace di raccontare il parco ai cittadini. Il laboratorio teatrale, invece, partirà nei prossimi mesi per confezionare uno spettacolo per tutta la comunità da portare sul palco del teatro e una rappresentazione all’aperto presso uno dei parchi mordanesi. Per informazioni e iscrizioni: 0542/56911.