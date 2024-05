Un progetto sui libri: un programma di appuntamenti nel territorio

Un mese di maggio all’insegna dei libri a Casalfiumanese. Il tutto incastonato nel ricco programma di appuntamenti ideati per festeggiare il prestigioso traguardo dei 40 anni dell’iniziativa di invito alla lettura sviluppata dall’assessorato alla cultura del municipio locale. Un filone che rientra nel progetto ‘Ad occhi aperti-Racconti e narrazioni oltre le parole’. Una serie di eventi a completamento del percorso annuale di promozione attiva dell’arte di leggere che ha coinvolto le scuole del territorio e la cittadinanza. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le fasce d’età. Si partirà lunedì dal Servizio educativo prescolare e dalla primaria ‘Grazia Deledda’ di Sassoleone con racconti e narrazioni curati dal personale della biblioteca comunale. Un lavoro propedeutico all’ospitata tra i banchi delle elementari, nei giorni successivi, dell’autrice Daniela Carucci. Nel pomeriggio, alla secondaria di primo grado ‘San Bartolomeo Apostolo’ del capoluogo, protagonisti i fumetti ed i manga. Il 9 e 10 maggio, poi, la Carucci continuerà il suo tour in classe alla primaria ‘Carlo Collodi’. Il 17 il format farà tappa anche al Piccolo gruppo educativo e alla scuola statale dell’infanzia di San Martino in Pedriolo prima dell’attesissima ‘Notte dei Peluche’. Un evento molto apprezzato dai bimbi. Ma come funziona? Semplice. I più piccoli, accompagnati dai genitori, porteranno in biblioteca il loro peluche del cuore dalle 16.30 alle 18.30 e lo ritroveranno il mattino successivo pronto a raccontare la sua notte di ricerca tra gli scaffali. Una cernita mirata per individuare il libro che sarà letto insieme alle volontarie di ‘Nati per Leggere’. Un momento speciale che accomunerà le biblioteche del Distretto culturale Imolese. Racconti e narrazioni saranno ancora al centro delle mattinate didattiche del 20 e 21 maggio alla scuola statale dell’infanzia di Casalfiumanese e alla paritaria ‘Maria Immacolata’. I lettori più grandi, invece, saranno accolti il 31 alle 18 presso il parco di Villa Manusardi alla conferenza di Roberta Favia per scoprire i segreti della letteratura per l’infanzia. Ma non è finita qui. Il 2 giugno alle 16, sempre nell’oasi naturalistica a due passi dal municipio, si terrà la premiazione degli alunni delle scuole per la 40esima edizione dell’iniziativa di invito alla lettura con tanto di proiezione di uno speciale video a tema. Il 14 giugno alle 10.30 prenderà il via anche un ciclo di narrazioni a cielo aperto curate da Matteo Razzini. Infine, la mostra ‘La valigia dei racconti’ nelle sale della biblioteca del paese della vallata. Dal 13 maggio, con inaugurazione alle 17, al 25 riflettori puntati sulla collezione ‘Artebambini’ di butai (piccoli teatrini in legno giapponesi, ndr) coordinata da Mauro Speraggi e Paola Ciarcià. Una carrellata di opere uniche, interpretate e decorate da alcuni artisti e autori di storie per l’infanzia, tutte diverse tra loro. Uno strumento di narrazione che si trasforma in narrazione stessa per la gioia di adulti e bambini. L’esposizione sarà aperta al pubblico durante gli orari di attività della sala a scaffali dell’abitato.