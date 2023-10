"Velocizzare i saldi del Cis"

"Pensato fin dall’inizio come una misura rapida, nella realtà in cinque mesi solo 101 beneficiari hanno ricevuto per intero quei 5mila euro a famiglia promessi e subito stanziati. Vorremmo sapere cosa ostacola la liquidazione del Cis". A domandarlo è il consigliere regionale Marco Mastacchi che chiede alla giunta di intervenire per la velocizzazione delle pratiche in attesa dell’ordinanza del commissario Figliuolo per i ristori al 100%.