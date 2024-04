Wec si allarga, navette dal centro di Imola

Imola, 16 aprile 2024 – Centro storico già vestito a festa tra totem e cartelli (in via di sostituzione quelli che per un errore rimandavano alla gara disputata a marzo in Qatar), l’ex bar Bacchilega trasformato in biglietteria per l’evento e una navetta gratuita diretta al circuito. Il tutto mentre proprio in Autodromo, dove è ormai pronta la grande zona riservata ai fan con la ruota panoramica e il palco per gli show, anche la torre è stata addobbata per l’occasione al pari del sottopasso di via Malsicura. Cresce l’attesa per la ‘6 Ore di Imola’, secondo round del Mondiale Endurance targato Fia, in programma questo fine settimana all’Enzo e Dino Ferrari (il clou domenica dalle 13 alle 19).

L’appuntamento, che apre di fatto la stagione motoristica del circuito, arriva in città nella sua versione moderna per la prima volta, celebrando nel contempo il 50esimo anniversario della prima gara endurance, la Mille chilometri di Imola del 1974. Un avvincente e spettacolare evento in pista, che vedrà confrontarsi quasi 40 vetture, divise nelle due categorie Hypercar e Lmgt3, in rappresentanza di ben 14 marchi delle più importanti Case automobilistiche. L’industria italiana è rappresentata da Ferrari, Lamborghini e Isotta Fraschini.

Prima della battaglia sportiva sul tracciato, appuntamento da non perdere per gli appassionati giovedì pomeriggio in centro storico. Dalle 16.45, in piazza Matteotti verranno presentati tutti i protagonisti delle gara. Sfileranno sul palco, tra gli altri, piloti come Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco e Valentino Rossi, quest’ultimo alla sua prima stagione nel Wec. Senza dimenticare gli ex Formula 1 Robert Kubica, Nick De Vries, Mick Schumacher e Daniil Kvyat. Prevista una sessione di autografi fino alle 19, quando i piloti si sposteranno nella sala Bcc per un inedito briefing lontano dal circuito. Biglietteria all’ex bar Bacchilega attiva dalle 15 alle 20.30 (tagliandi disponibili anche online e nelle rivendite Ticketone).

Venerdì, a partire dalle 18 in piazza Matteotti, degustazione di vini del territorio sempre all’ex bar Bacchilega (aperto da mattina a sera come biglietteria). Sabato, quando in piazza Matteotti è prevista una esposizione di auto storiche endurance a cura del Crame, si replica. In piazza Gramsci, invece, intrattenimento musicale a cura dei locali. Navette gratuite dalle 13 alle 18 (per i soli possessori di biglietto Wec), tra centro storico e Autodromo (via Malsicura-viale Dante/Zappi- piazza Matteotti). Idem domenica.

Il cuore pulsante della manifestazione resta però, per forze di cose, l’Autodromo. La ‘6 Ore di Imola’ sarà infatti uno spettacolo per tutti gli appassionati e anche per le famiglie. Da venerdì a domenica sarà operativa una fan zone (simile a quella in programma anche per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio) dove ci sarà solo l’imbarazzo della scelta per le attività previste. Una ruota panoramica consentirà ai visitatori di vedere la pista dall’alto, mentre i simulatori e gli stand di case automobilistiche sono destinati a catturare l’interesse degli appassionati.

Completano il quadro palco con dj e band, il maxi schermo per seguire la gara e un’esposizione di auto Ferrari, oltre alla possibilità per i bambini di guidare minimoto e miniquad elettrici. Da segnalare lo stand della Guardia di Finanza (nel 2024 si celebra il 250esimo anniversario dell’istituzione del Corpo), dove sarà presente un simulatore di volo di un elicottero.