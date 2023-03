Isola ecologica in via Montericco a Imola, il Comune rinuncia il progetto

Una protesta contro l'isola ecologica in via Montericco

Imola, 13 marzo 2023 – Il Comune mette una pietra tombale sul progetto dell’isola ecologica in via Montericco. Un progetto contestatissimo dai residenti e contro il quale era anche nato un comitato. “Oggi mettiamo la parola ‘fine’ al progetto” sottolinea il sindaco Marco Panieri in una conferenza stampa, che poi in una nota chiarisce le motivazioni dell’Amministrazione.

“Al momento – chiarisce il Comune -, con la graduatoria dei fondi, non sembra essere sicuro l’ottenimento la quota di finanziamento richiesto pari a 1 milione di euro. Inoltre il costo complessivo è destinato a salire, visto sia l’aumento dei prezzi delle materie prime sia la sopravvenuta necessità di ulteriori lavori per interferenze con sottoservizi”.

L'esito del percorso partecipativo e di ascolto, scaturito a seguito della candidatura al bando PNRR della nuova area attrezzata, che ha visto il Comune organizzare numerosi incontri con la cittadinanza. Nell’ambito di quegli incontri è emersa la necessità di lavorare sul piano culturale e della sensibilizzazione come strumenti per incrementare la percentuale di differenziata e migliorarne la qualità.

Un prolungarsi dei tempi dell’iter procedurale per l’assegnazione delle risorse del bando PNRR, che avrebbero dovuto concludersi nel mese di ottobre 2022 e che a marzo 2023 non si sono ancora concluse. L’allungarsi delle tempistiche, causa le lentezze burocratiche, ha portato il Comune a fare scelte ponderate rispetto alla situazione attuale, decidendo di riprogrammare in modo diverso, all’interno del Piano triennale di Con.Ami, le risorse che erano a disposizione per l'isola ecologica (oltre 1.300.000€).

Gli investimenti sull’isola ecologica di via Brenta

Infatti, con 160.000€ investiti, si è già intervenuti per l'ammodernamento dell’isola ecologica in via Brenta