Imola, 30 maggio 2019 - Ore decisive per i dipendenti del Mercatone Uno. Oggi, giorno in cui si riunisce di nuovo il tavolo di crisi al ministero dello Sviluppo economico e un altro tavolo in Regione, i lavoratori hanno organizzato infatti un presidio di fronte alla sede storica dell’azienda, in via Molino Rosso. L’obiettivo dei dipendenti è quello di "rivendicare la necessaria tutela occupazionale".

Al loro fianco Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che chiedono "che i lavoratori vengano tutelati con urgenza, attivando sì gli ammortizzatori sociali, ma soprattutto giungendo a un bando che possa veramente prevedere investitori affidabili e sostenibili".

LEGGI ANCHE "Senza lavoro e inseguiti dai clienti infuriati"

La proposta uscita da questo sit in è una cordata di imprese che coinvolga direttamente le aziende fornitrici per rilevare e salvare Mercatone Uno. L'idea viene lanciata proprio all'indirizzo del ministero dello Sviluppo economico, dove saranno presenti i fornitori che temono di essere anche lavoro travolti, come i 1.800 dipendenti, dal fallimento di Shernon.

LEGGI ANCHE Mercatone, 5 anni vissuti col fiato sospeso



Il tavolo in Regione

Mettere in campo "tutte le azioni possibili per assicurare gli ammortizzatori sociali e la rapida riapertura dei punti vendita" Mercatone Uno "su tutto il territorio emiliano-romagnolo", anche "a tutela dei clienti". E' l'impegno della Regione, che questa mattina ha incontrato i sindacati insieme alla Città metropolitana di Bologna e ai sindaci interessati, sul caso Mercatone. Anche se sarà necessario "riaggiornate il tavolo regionale già dalla prossima settimana", dopo l'incontro di oggi pomeriggio al ministero.

Per la tutela dei posti di lavoro "si attende una rapida pronuncia da parte del Tribunale sulla retrocessione del compendio aziendale dalla Shernon, che consentirebbe la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria". Dalla riunione "é inoltre emersa la richiesta al Governo, cui fa capo il tavolo di crisi aziendale del Mercatone Uno, perchè una volta ottenuta la retrocessione agisca immediatamente affinchè si attivino gli ammortizzatori sociali e l'amministrazione straordinaria per la riapertura dei punti vendita (attivando anche le risorse necessarie), così da mantenere il valore delle attività commerciali per rilanciare il marchio".

Tutto questo con "l'individuazione di nuovi acquirenti che presentino un piano industriale credibile". A sostegno di ciò la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione un bando di finanziamento, già attivo, per la formazione dei lavoratori per soggetti imprenditoriali che garantiscano la continuita' aziendale



L'appello dei sindacati

"E' una giornata importante: a Roma si riunisce il tavolo ministeriale con i fornitori di Mercatone e a Bologna, in Regione, si tiene una riunione per cercare di dare continuità al reddito dei lavoratori - ha detto stamattina Stefano Biosa, della Filcams-Cgil dal presidio di Imola -, noi chiediamo che ci sia un intervento del ministero in tempi brevi e già da oggi lo stesso ministero dello Sviluppo proponga di provare a organizzare una cordata di cui fanno parte anche le aziende fornitrici provare a salvar questa azienda. Siamo tutti nella stessa barca e con uno sforzo congiunto potremmo salvare posti di lavoro e aziende legate al gruppo Mercatone", che altrimenti rischiano di restare danneggiate dal fallimento.

"Il ministero deve farsi garante di questo processo", di una soluzione 'industriale', perché la vicenda Mercatone "non si risolve nelle aule del tribunale fallimentare", rimarca Biosa. Far rilevare e acquistare Mercatone, magari appunto con il coinvolgimento delle aziende che lo rifornivano, "è l'unico modo per salvare posti di lavoro diretti e indiretti, per non trascinare nel baratro anche decine e decine di piccole aziende artigiane", insiste il sindacalista della Cgil.

Per mantenere alta la pressione su Mercatone, lunedì prossimo i sindacati incontreranno a Bologna i parlamentari del Pd che si sono interessati della vertenza. Nel frattempo a Imola il sit-in dei dipendenti, ci sono quelli della sede più altri dei negozi, si è tramutato in corteo spontaneo.