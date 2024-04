Riapre il bar in piazza a Imola. "ControCorrente, perché investiamo nel centro della città"

Imola, 12 aprile 2024 – Torna a rianimarsi, dopo un anno e mezzo di chiusura, il locale in piazza Matteotti dell’ex Opera Dulcis. Si chiama ControCorrente ed ha alzato la serranda – senza preavviso – ieri mattina alle 9. Effetto sorpresa, senza tanto clamore come piace al gestore Andrea Ceroni alla guida anche della pasticceria e panetteria di via Montanara a Ponticelli.

Il tutto a quasi cinque mesi di distanza dall’aggiudicazione del bando indetto da Area Blu per conto del Comune di Imola, che prevede 6 anni di accordo con possibilità di rinnovo al canone annuo a base d’asta di 36mila euro, un anno e mezzo la conclusione dell’esperienza targata Sirio che chiuse a novembre 2022.

"Il nome? ControCorrente perché se qualche imprenditore ritiene il centro storico di Imola poco funzionale e strategico noi lo abbiamo scelto come base della nuova attività – sono state le prime parole di Ceroni che condivide l’avventura assieme ai figli Alessandro e Riccardo di 21 e 19 anni -. Lo staff? Quattordici dipendenti, tutti giovani. Ma serviranno presto rinforzi. Gli ultimi mesi sono stati una vera e propria corsa contro il tempo ma volevamo riaprire in occasione della gara del Wec in circuito".

Caffetteria, pasticceria, panetteria, con prodotti artigianali preparati sul posto, self-service da pausa pranzo e una gamma di colorati cocktail: "È un’esperienza molto diversa da quanto facciamo a Ponticelli, ci servirà un po’ di rodaggio – ha scherzato Ceroni -. La nostra proposta si arricchirà, più avanti, del brunch (dalle 10.30 in poi, ndr ) e la vendita di pasta fresca. Orario standard dalle 6.30 alle 21 ma per eventi e feste private possiamo tirare dritto anche fino a mezzanotte".

Interni curati, con il colore bianco predominante, bancone vetrato con delizie in bella vista, tavolini all’interno e pure in piazza, sotto i grandi ombrelloni, circondati da meravigliose fioriere: "Un bianco delicato per dare luminosità agli ambienti e rilassare la clientela – ha rimarcato il nuovo gestore -. E poi ci sono le foto della Formula uno firmate da Marco Isola lungo l’adiacente galleria per rispondere presente al concorso tematico promosso dal municipio. La novità? Totem automatici per ordini e pagamenti".

Il modo migliore per velocizzare il servizio: "Ma si potrà anche consumare prima al banco e poi saldare con lo scontrino rilasciato dal personale – ha precisato Ceroni -. Meraviglioso ricevere l’abbraccio dei clienti che ci sono venuti a trovare fin dalla mattinata di ieri. Abbiamo ricevuto tanti complimenti e gli immancabili auguri per il proseguo dell’attività. Una bella sfida ma siamo carichi e motivati. Il centro di Imola è vivo e noi faremo la nostra parte".

E nel tardo pomeriggio è passato anche il sindaco Marco Panieri per un brindisi: "Soddisfatti per l’investimento della famiglia Ceroni che, con Contro Corrente, contribuisce a riqualificare e a dare nuova luce alla nostra piazza – ha detto –. Un nuovo spazio tutto da vivere. Bello vedere tanti giovani al lavoro, con l’ottima scelta dell’orario continuato, per un’attività che spalanca le sue porte a tante generazioni di imolesi".