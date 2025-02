Abc del primo soccorso in aula. La Croce Verde alle elementari

Il Gruppo giovani della Croce Verde di Civitanova entra nelle scuole per portare il progetto della formazione e della sensibilizzazione al soccorso. La prima tappa sono state le classi terze della scuola media Annibal Caro e le quinte elementari degli istituti Zavatti e Anita Garibaldi. Tra i banchi sono state eseguite dimostrazioni pratiche da parte dei giovani dell’associazione, impegnati in questa iniziativa. A chiamarli sono stati alcuni docenti delle stesse scuole per portare nelle aule le basi del primo soccorso, che possono rivelarsi fondamentali nel corso della vita se ci si trova a dover fare i conti con situazioni di emergenza, quando sapere come muoversi può fare la differenza nel salvare la vita di qualcuno. Con l’aiuto di un manichino di addestramento sono state mostrate le manovre della apertura delle vie aeree, della respirazione bocca a bocca, delle compressioni toraciche per il massaggio cardiaco. Tutto davanti a studenti attenti e con professori per un giorno i ragazzi del Gruppo Giovani della Croce Verde, che nasce nel 2018 proprio per introdurre al volontariato anche chi, per motivi di età, è magari orientato a impegnarsi su altre iniziative. Sono ragazzi che hanno tra i 14 e i 19 anni, che collaborano con i volontari e i dipendenti della Croce Verde in varie attività e progetti e che, per conto dell’associazione, portano nelle scuole le nozioni del primo soccorso confrontandosi anche con i bambini.

Sono una bella squadra, la truppa più giovane di una realtà come quella della Croce Verde, una delle più amate a Civitanova, tra le più presenti perché non solo si occupa dei soccorsi in emergenza e dei trasporti sanitari, ma si fa promotrice di eventi attesi e partecipati, come quelli del periodo natalizio o Croceverdopoli, e promotrice di raccolte fondi per progetti di solidarietà. Con i giovanissimi la Croce Verde entra anche nelle scuole, per insegnare l’abc del soccorso e per formare, magari, i volontari del futuro, di cui c’è sempre bisogno.

Lorena Cellini