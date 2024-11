Addio a Sergio Batocco, ucciso a 46 anni da una malattia

Macerata 3 novembre 2024 – Ad appena 46 anni, è morto il maceratese Sergio Batocco. Da tempo combatteva contro una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Batocco era molto conosciuto in città. Dopo aver lavorato in un panificio e alle Poste, aveva aperto il bar e ristorante «La Corta» lungo via dei Velini, che aveva avuto molto successo. Inoltre, era stato allenatore dei piccoli calciatori della Robur e in seguito della Appignanese. Purtroppo le condizioni di salute gli avevano imposto, qualche anno fa, di chiudere il bar e in seguito anche di lasciare l’attività di allenatore. Da un mese era ricoverato alla clinica Marchetti, per l’aggravarsi del suo stato di salute, e lì purtroppo la notte scorsa il suo cuore ha smesso di battere. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore in città, poiché Batocco era molto ben voluto per il suo carattere gioviale e sempre allegro. Lascia la mamma Graziella, l’adorata figlia di 9 anni, la sorella Sabina e le nipoti, oltre agli altri familiari e ai tantissimi amici. Il funerale sarà celebrato martedì alle 10 nella chiesa di San Francesco, la salma è nella casa funeraria della Croce Verde.