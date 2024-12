Aggredisce la ex, a giudizio

Nonostante il divieto di avvicinamento per precedenti violenze, avrebbe invitato la ex in una struttura ricettiva e lei aveva accettato. Ma l’incontro segreto sarebbe finito con una nuova aggressione terminata con l’arrivo dell’ambulanza. Per questo un 40enne di Porto Sant’Elpidio è stato rinviato a giudizio con le accuse di lesioni personali e violazione della misura cautelare.

Il drammatico episodio si sarebbe consumato in una notte del gennaio scorso un B&B di Sant’Elpidio a Mare ai danni di una 24enne di Civitanova.

Per primi erano intervenuti i carabinieri che avevano bloccato l’uomo, sospettato anche di un furto in uno chalet della costa. Era stato preso in consegna dai poliziotti di Fermo, e questi avrebbero scoperto che, nonostante il divieto di avvicinamento emesso dal tribunale di Macerata, il 40enne avrebbe rivisto la ex.