Aggressioni in strada, un corso per evitarle

di Lorena Cellini

"Le aggressioni verbali nei confronti dei vigili urbani sono ormai all’ordine del giorno. A volte nascondono anche fragilità dei nostri interlocutori e allora è importante che gli agenti di polizia locale abbiano un approccio corretto, per evitare il degenerare di tensioni che si manifestano soprattutto in caso di incidenti stradali, con il nervosismo dei protagonisti, ma soprattutto nei rapporti di mal vicinato, che gestiamo praticamente tutti i giorni". La comandante della Polizia municipale di Civitanova, Daniela Cammertoni, conferma quello che è evidente a chiunque circoli in auto: una aggressività crescente sulla strada. Allora, tutti a scuola per imparare a prevenire i conflitti e le situazioni critiche nell’ambito operativo. L’amministrazione comunale ha stanziato 5.320 euro per un corso che interesserà 14 vigili e che si svolgerà nei mesi di dicembre e gennaio, effettuato dalla ditta Mastery International Academy for Security and Defence di Tolentino, che garantirà personale qualificato per l’insegnamento di: valutazione della minaccia, tecniche di comunicazione, principi di negoziazione e persuasione, gestione in sicurezza del proprio corpo, dello spazio e dell’ambiente in situazioni particolari e condizioni di alterazione psicofisica, gestione di situazioni critiche con l’aggressore armato, immobilizzazione e ammanettamento, trasporto a piedi e in auto di persone in stato di fermo o arresto, gestione in sicurezza dell’equipaggiamento in dotazione. Il programma prevede 22 ore di formazione e addestramento e i 14 operatori interessati sono quelli assunti dopo il 2016, perché fino a quell’anno i corsi di difesa personale si sono tenuti annualmente. "L’obiettivo – aggiunge la Cammertoni – è formare mentalmente gli operatori in situazioni di pressione e stress". "Viviamo – continua la comandante – in una società sempre più nervosa, in crisi anche psicologica, e tutto questo si riflette anche sulla strada". La Cammertoni tra qualche mese taglierà il traguardo dei trenta anni del suo comando del Corpo della municipale di Civitanova "e posso dire – conclude – sicura di non essere smentita, che le cose sono peggiorate e non soltanto nel rapporto di un certo tipo di automobilista con gli operatori di polizia locale, ma in tutti gli ambiti, e siccome il nostro obiettivo è quello di ascoltare e risolvere i problemi dobbiamo anche essere preparati alle aggressioni verbali".