Al prof Benanti il dottorato di Unicam

"Persona, valore, scienza: un futuro connesso tra etica e conoscenza" sarà il tema dell’inaugurazione del 689mo anno accademico dell’Università di Camerino, il 3 dicembre all’auditorium Benedetto XIII. Ospite d’onore sarà il professor Paolo Benanti, docente all’Università Gregoriana e all’Università di Seattle, consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia. A lui l’ateneo conferirà il dottorato di ricerca honoris causa in "Computer Science and Mathematics". "Oltre a presentare i risultati raggiunti – annncia il rettore Graziano Leoni – sarà l’occasione per illustrare il piano strategico di Unicam, che guiderà le iniziative e le attività nei prossimi anni. Un’attenzione particolare sarà riservata alla transizione digitale che stiamo promuovendo, attraverso l’innovazione nella didattica e nella ricerca". "Questo conferimento mi onora – ha sottolineato il professor Benanti – ed è un segnale forte di come l’attenzione all’etica dell’intelligenza artificiale, che vede in me un portavoce, sia riconosciuta dalla società e da questo prestigioso ateneo". La giornata si aprirà con i saluti del presidente del consiglio studentesco, della rappresentante del personale tecnico e amministrativo Rosella Paggio, della rappresentante del personale docente Agostina Latino e del direttore generale Andrea Braschi. Seguirà il conferimento del dottorato con la lettura del verbale da parte del professor Michele Loreti, e la laudatio tenuta dal professor Andrea Polini, docente della sezione di informatica. Benanti chiuderà la cerimonia con la sua lectio magistralis.