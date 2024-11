Alessandro Preziosi con "Re Lear" incontra il pubblico oggi alle 17 a palazzo Buonaccorsi

Location d’eccezione per "Gente di teatro", il consueto appuntamento del pubblico con le compagnie protagoniste della stagione di prosa al teatro Lauro Rossi, in programma oggi alle 17. A fare da sfondo all’incontro organizzato dal Comune con l’Amat, infatti, sarà palazzo Buonaccorsi dove arriverà il protagonista di "Aspettando Re Lear", Alessandro Preziosi. "Il teatro da sempre fulcro di espressione artistica riesce a intrecciare con altre forme d’arte un dialogo profondo e significativo - spiega l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Lo spettacolo "Aspettando Re Lear" rappresenta un esempio emblematico di questa sinergia data la presenza in scena di alcune opere di Pistoletto e palazzo Buonaccorsi ci è sembrata la location migliore per dialogare con la compagnia". Ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili.