Alunni coinvolti nell’Open day

A scuola si è svolto l’open-day, nel quale si sono messi in gioco, oltre ai professori, anche gli alunni che dotati di badge di riconoscimento si sono divisi in gruppi in base ai compiti loro affidati: alcuni hanno aiutato i professori ad allestire attività per i bambini venuti a visitare la scuola; altri hanno accompagnato genitori e futuri alunni nelle diverse aule ed altri sono stati incaricati di fare attività didattiche insieme con i bambini o raccontare la loro esperienza alla scuola secondaria di I grado. Tre alunni della classe 2ªA si sono accomodati nell’aula dedicata alla Letteratura, dove hanno presentato a ragazzi e genitori questa nuova disciplina, di cui affronteremo lo studio a partire dalla seconda media. In particolare hanno delineato alcune caratteristiche di due poeti da poco studiati: Cecco Angiolieri e il sommo Dante Alighieri. La spiegazione si è conclusa con la declamazione di componimenti poetici di questi poeti del passato.

Leonardo Lazzarini 2ª A