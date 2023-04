Alunni guide turistiche per la ’Nove fossi’

Un centinaio di alunni dell’istituto comprensivo ’Mestica’ di Cingoli domani diventeranno miniguide turistiche per accompagnare, lungo quattro itinerari organizzati nel centro storico, i tanti visitatori che solitamente confluiscono in occasione dello svolgimento della "Nove fossi", la gara nazionale di mtb a cui è prevista partecipazione d’un migliaio di biker. Il ritrovo è fissato per le 10.15 al mercato coperto: gli scolari, assistiti dai propri docenti, proporranno quattro diversi itinerari.

g. cen.