Ambulatorio ’in rosa’. Seicento visite all’anno

Cresce ad una media del 20% l’anno l’ambulatorio per la cura e la salute del benessere della donna attivato nella Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Macerata, che ha ormai raggiunto le 600 prestazioni l’anno. Una crescita dovuta alla riconosciuta professionalità degli operatori, ma anche al fatto che sono tante le pazienti oncologiche che si rivolgono alla struttura maceratese, perché nelle Marche è una realtà unica. "Oltre che al numero delle visite – sottolinea Mauro Pelagalli, direttore di Ostetricia e Ginecologia – questo incremento è dovuto anche alla crescente richiesta da parte delle pazienti operate al seno nella nostra Breast Unit. Dalle conoscenze attuali sappiamo che seno e ovaio vanno spesso di pari passo, essendo legati a mutazioni cromosomiche sempre più conosciute, come il Brca 1 e 2". L’ambulatorio, nato nel settembre del 2018, ha come obiettivo la presa in carico della paziente oncologica, accompagnandola dal momento della diagnosi fino al termine del percorso terapeutico, e per i cinque anni di follow up post operatorio.

Negli ultimi tre anni il centro oncologico, annoverato tra i 40 più importanti d’Italia, è stato dotato di attrezzature tecnologiche d’avanguardia che consentono una diagnosi differenziale molto accurata tra lesioni pelviche benigne o maligne. "Come indicato anche dal Ministero della Salute, la paziente oncologica dovrebbe entrare a far parte di una valutazione multidisciplinare durante tutto il percorso terapeutico, attivo e palliativo, con integrazione delle differenti professionalità, come la chirurgia, l’oncologia medica, la radioterapia, le cure palliative e le scienze infermieristiche", evidenzia Pelagalli. "Stiamo portando avanti un’importante opera di potenziamento e rinnovamento delle strumentazioni tecnologiche, che oggi ci consente di essere annoverati tra le prime regioni in Italia per apparecchiature d’avanguardia negli ospedali", afferma Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità. "Investiamo in maniera importante nella salute dei cittadini e continuiamo a lavorare per rendere la sanità più vicina ai marchigiani".

L’ambulatorio, di cui è responsabile Maria Giovanna Piermartiri, è inserito nella valutazione multidisciplinare in atto nel reparto per ogni paziente con diagnosi di tumore ginecologico, e si affianca alla Breast Unit offrendo i controlli ginecologici gratuiti a cui devono essere sottoposte le donne con tumore mammario. All’interno di questo spazio, aperto senza appuntamento per le situazioni di urgenza, la donna viene valutata e sostenuta nella sua interezza. "Riteniamo importante assicurare alla donna affetta da tumori ginecologici e mammari tutte le opzioni terapeutiche disponibili e più innovative per la cura dei sintomi, legati sia alla terapia chirurgica che alle terapie mediche oncologiche, determinanti spesso una condizione di menopausa precoce", sottolinea la Piermartiri".

Franco Veroli