Angelo Tartabini presenta il suo libro tra ecologia e animali

Dopodomani alle 17, alla biblioteca comunale Antolisei di San Severino, Angelo Tartabini (nella foto) presenta "C’era una volta il paesaggio". Il docente di psicologia dell’università di Parma racconta in forma saggistica le scimmie, che stanno affrontando trasformazioni dell’ambiente, che ne minacciano la sopravvivenza. L’autore si interroga quindi sulla consapevolezza di questi animali riguardo alla crisi ecologica in corso e critica l’atteggiamento umano che tende a trattare gli animali come oggetti anziché come esseri viventi, contribuendo così all’attuale crisi ambientale. Durante l’incontro, Tartabini discuterà dei temi principali del libro, offrendo una riflessione profonda sul legame tra uomo, animali e ambiente. Sarà un’occasione per il pubblico di confrontarsi su questioni ambientali di grande attualità e importanza. L’incontro è a ingresso libero.