Approvato il bilancio di previsione: tariffe invariate

Disco verde dalla giunta per lo schema di bilancio di previsione 2025-2027, che ora passerà al consiglio comunale. Un traguardo quasi storico per Corridonia, dove da oltre 20 anni il bilancio di previsione non veniva approvato entro il 31 dicembre. "Un grande risultato– ha affermato l’assessore al bilancio Matteo Grassetti – frutto di un lavoro sinergico tra i settori e di una visione amministrativa incentrata sulla programmazione degli adempimenti. Iniziare il 2025 con il bilancio già approvato ci permette di concentrarci subito sugli obiettivi, e di ottimizzare i tempi per conseguirli. La manovra continua a investire gran parte delle risorse in servizi sociali, manutenzioni delle infrastrutture stradali e degli stabili comunali, manutenzione del verde e promozione del territorio. Nel corso dell’anno abbiamo implementato un sistema di controllo di gestione, che ci ha permesso di contenere gli aumenti di spesa, lasciando invariate le principali tariffe per i servizi a domanda individuale, oltre a confermare le aliquote Imu vigenti, al di sotto di quelle massime consentite dalla legge. Una risposta concreta e non scontata, fortemente voluta dall’amministrazione". Definito anche il piano delle opere pubbliche. "In questa prima fase comprende le scuole infanzia e primaria di Colbuccaro, il ripristino del blocco archivio storico del palazzo comunale, la riqualificazione dell’ex collegio Lanzi e l’ampliamento del parco della villa Fermani sotto alla bocciofila".