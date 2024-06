Approvato il progetto esecutivo per l’Immacolata Concezione

La conferenza dei servizi permanente ha dato l’ok al progetto esecutivo di riparazione dei danni sisma per la chiesa dell’Immacolata Concezione a Pollenza. A dare l’annuncio dell’opera, finanziata con 332mila euro, è il commissario straordinario Guido Castelli: "Voglio ringraziare monsignor Nazareno Marconi e la Diocesi di Macerata, perché la sfida della ricostruzione di un patrimonio così vasto non è semplice ma è doverosa. Dobbiamo ricostruire le case, ma anche tutto l’insieme del tessuto urbano che rende vivibile e attrattivo un paese. Le chiese sono importanti anche per questo: luoghi di cultura, spiritualità e di identità che dobbiamo riparare al meglio, per farle durare nel tempo". Il terremoto del 2016 ha causato lievi danni strutturali, che includono lesioni alla facciata principale e al campanile e distacchi delle volte interne. Il progetto prevede anche il miglioramento sismico e il restauro degli apparati decorativi. Si tratta di uno dei 75 interventi programmati della Diocesi (per un totale di 46,5 milioni). Il sindaco Mauro Romoli (foto), da poco rieletto, si dice contento e rilancia con l’Abbazia di Rambona. "Sono felice di questa ulteriore notizia positiva, recuperare un altro luogo di culto qui a Pollenza dopo la riapertura della chiesa principale di San Biagio – afferma –. Ora aspetto con trepidazione, così come tutta la comunità, novità sul recupero dell’Abbazia di Rambona, che, oltre a essere un luogo di culto, è il bene culturale più importante presente sul nostro territorio: fedeli e turisti reclamano a gran voce la sua riapertura".