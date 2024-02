Arduino e la storia del Piceno

Il centro socioculturale e ricreativo "Monsignor Raffaele Vita" oggi alle 17 ospiterà Medardo Arduino, autore del libro

"Il Piceno, storia e cultura" che tratta la storia negata della prima Francia oggi Le Marche, alle origini dell’Europa, partendo dalla Venere di Frasassi all’Età Comunale. Una nuova edizione riveduta

e integrata dai tre tomi

de "Le radici mediterranee dell’Europa per una nuova visione della storia" scritti in collaborazione con Fabrizio Cortella. L’autore per l’occasione terrà una conversazione su

"Le testimonianze storiche altomedievali nella bassa Valle del Chienti". L’evento sarà

a ingresso libero.