Associazioni a raccolta per la festa dello sport

Si lavora già all’edizione 2025 di "A tutto sport", la festa dello sport di Corridonia che il primo settembre aveva contato più di duemila persone cimentarsi nelle varie discipline sportive lungo il percorso allestito dalla chiesa di Santa Croce sino a porta Romana. Il Comune ha reso nota una manifestazione di interesse rivolta alle società sportive che intendono partecipare alla seconda edizione in modo da organizzare al meglio gli spazi e coprire ogni esigenza, considerando che lo scorso anno protagonisti furono 15 realtà del mondo dello sport, le quali realizzarono ben 13 stazioni differenti.

"Questa manifestazione di interesse scadrà a fine gennaio – ha illustrato l’assessore allo sport, Matteo Grassetti – in modo tale da dare la possibilità di poter aderire anche a delle associazioni che promuovono discipline sportive non presenti sul territorio. La festa si terrà domenica 14 settembre e abbiamo già tenuto una riunione a novembre insieme ai rappresentanti di quelle realtà che hanno partecipato alla precedente edizione, ed è stato un confronto sui tanti lati positivi che sono emersi in quella occasione e sono state valutate delle migliorie che possono essere implementate. Per la manifestazione del 2025 ci aspettiamo nuove adesioni in quanto l’anno scorso la festa ha avuto un notevole riscontro a vari livelli tant’è che ci hanno fatto visita persone da fuori comune, quindi, è un evento che si può definire come vetrina ideale per tutte quelle realtà che vogliono appunto promuovere la propria disciplina e il modo di fare sport. Il percorso sarà lo stesso, perciò, lungo viale Italia, in più ora stiamo riprogrammando l’incontro al teatro ‘Lo sport che passione’ era saltato lo scorso novembre".

Diego Pierluigi