Astuta Ability Academy inagura la sede in città

Sarà inaugurata oggi alle 15.30 la sede dell’associazione Astuta Ability Academy in via Pace 150. Si tratta di una associazione di promozione sociale nata nel 2021, per fornire percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di autonomie e competenze per l’inserimento lavorativo. I destinatari sono giovani con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. L’associazione, che ha operato fino a settembre a Civitanova, oggi accoglie circa 20 ragazzi tra i 15 e i 23 anni da tutta la regione, con prevalenza dalla provincia di Macerata. L’organizzazione coinvolge psicologi, pedagogisti, assistente sociale, terapista occupazionale ed educatori professionali. All’inaugurazione, aperta alla cittadinanza, parteciperà la vicesindaca Francesca D’Alessandro. Si potrà visitare l’orto sociale degli astuti, progetto nato dalla collaborazione con il Comune di Macerata. "Per noi questa sede è più di un luogo – spiega Gioia De Angelis, coordinatrice del progetto –, è una finestra sul futuro. Rappresenta la possibilità di offrire ai ragazzi uno spazio per esprimere le loro potenzialità, e alle famiglie un luogo di ascolto e sostegno".