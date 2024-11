Attila, via Scalabroni. Questa sera in panchina ci sarà Andrea Peverada

Terremoto all’interno dell’Attila Junior Basket: Nicola Scalabroni non è più il coach della squadra portorecanatese, che è stata affidata temporaneamente all’assistente allenatore Andrea Peverada (foto). E sarà lui a guidare il team nell’incontro previsto stasera alle 21.15 sul parquet del palas Medi, dove l’Attila Junior Basket affronterà l’Olimpia Castello per l’undicesima giornata del campionato di serie B Interregionale. Alla fine è stata questa "la soluzione radicale" annunciata l’altro giorno tra le righe dal presidente Giuseppe Pierini, che si era detto arrabbiato per le ultime prestazioni negative della sua squadra. "Di comune accordo, allenatore e società hanno deciso di concludere l’esperienza sulla panchina della prima squadra – ha scritto la società in una nota –. Ringraziamo il coach Nicola Scalabroni del prezioso lavoro svolto sino ad oggi e per gli importanti traguardi raggiunti: rimarrà per sempre nella storia sportiva di Porto Recanati. La guida momentanea viene affidata all’assistente allenatore Andrea Peverada".