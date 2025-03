Auditorium gremito per il campione Francesco Moser

Un auditorium Scarfiotti gremito ha accolto mercoledì sera la leggenda del ciclismo Francesco Moser. In occasione della partenza della corsa Tirreno-Adriatico da Porto Potenza, l’amministrazione comunale ha promosso la serata che ha visto lo storico campione raccontarsi nel corso di un’intervista a cura del giornalista Giancarlo Trapanese. Tanti i ricordi e gli aneddoti che Moser ha condiviso con la platea. Ha raccontato le tante gare disputate da giovane nel territorio marchigiano, oltre a parlare di come è cambiato il ciclismo negli anni e della sua passione per il vino. L’appuntamento è stato arricchito dagli interventi della ex ciclista e vice campionessa mondiale juniores nel 2006 Marina Romoli e di Luca Romagnoli, addetto stampa del progetto di cicloturismo NoiMarche BikeLife, di cui Potenza Picena fa parte con altri 28 Comuni della regione. A conclusione dell’iniziativa il sindaco Noemi Tartabini e il vicesindaco Giuseppe Castagna hanno consegnato a Francesco Moser un ritratto realizzato per l’occasione dall’artista Martina Fratini, dando apputamento a cittadini e appassionati a dopodomani, giorno della partenza della settima tappa della Tirreno-Adriatico.