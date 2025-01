Auto abbandonata in campagna. Indagini sui furti nella zona

Un’auto rubata ritrovata da un cacciatore in un canneto, nascosta tra il verde. È stata sequestrata dagli agenti del commissariato di polizia di Civitanova, che ora sono al lavoro per svolgere tutti gli accertamenti del caso e chiarire se possa essere stata usata per mettere a segno qualche colpo nella zona, l’altra notte.

Era una Fiat Punto di colore grigio, con i fili sotto al volante manomessi e un finestrino, quello dal lato passeggero, del tutto abbassato. Dentro era completamente pulita, c’erano soltanto dei guanti in lattice. È la seconda Fiat Punto segnalata in quella stessa zona nel giro di due giorni. Tutto è cominciato ieri di prima mattina, quando un cacciatore civitanovese si è recato nella vasta area verde che sta dietro al centro commerciale di Santa Maria Apparente. Isolata, abbandonata tra la folta vegetazione, è stata notata la presenza sospetta di quell’auto, arrivata in quel punto particolarmente nascosto, di notte. Ben visibili, dall’esterno, alcuni fili che spuntavano da sotto il volante. Qualche giorno prima un’altra Fiat Punto, di un altro colore, dove all’interno erano state rinvenute forbici e pinze e diverse monete sparse intorno, si trovava in quella stessa zona.

Così è stata subito fatta la segnalazione alla polizia, che nel pomeriggio di ieri è intervenuta sul posto con la scientifica. Dai primi accertamenti svolti, è emerso che quell’auto è di proprietà di una civitanovese. Delle chiavi, all’interno dell’auto, nessuna traccia. L’utilitaria è stata sequestrata e portata via dalla polizia per svolgere tutti gli accertamenti. È da chiarire infatti se possa essere stata rubata e utilizzata per commettere dei reati. Quella zona viene spesso usata per abbandonare e nascondere un po’ di tutto, tra cui anche rifiuti ingombranti che andrebbero smaltiti nell’area apposita ma che vengono, purtroppo, puntualmente scaricati di notte e lasciati tra il verde. Anche ieri sono stati rinvenuti diversi sacchi di immondizia.

Continuano le indagini, intanto, per dare un nome e un volto a chi, la settimana scorsa, ha ripulito il bar tabaccheria Mariò, in zona Villa Pini.

Chiara Marinelli