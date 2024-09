Auto contro camion in via Einaudi

Scontro tra un’auto e un camion in via Einaudi, traffico paralizzato all’ora di punta. È accaduto nella prima mattinata di ieri, poco dopo le 7.30, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente, a due passi dallo svincolo per la superstrada Valdichienti. Per cause che sono in corso di accertamento, un’auto, una Peugeot 308, e un camion si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco. Ferito, fortunatamente in maniera lieve, il conducente dell’auto che dopo le prime cure sul posto è stato caricato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposto ai vari accertamenti. Sul posto per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. Disagi e rallentamenti al traffico, che hanno interessato anche il traffico in superstrada.

c. m.