Auto in fiamme nella notte. C’è la pista del dolo

Notte di paura in via dei Politi a Recanati, dove intorno alle 3.30 una Bmw alimentata a benzina è stata completamente distrutta da un violento incendio. Le fiamme, divampate all’improvviso, hanno avvolto l’auto in pochi minuti, estendendosi anche a una Fiat Punto parcheggiata accanto e annerendo la facciata di un condominio il cui ingresso si affaccia su via della Resistenza. L’allarme è stato lanciato dai residenti, svegliati di soprassalto dal crepitio e dagli scoppi provocati dalle fiamme. In molti si sono affacciati, impauriti per quanto stava accadendo a pochi metri dalle loro abitazioni. L’auto distrutta è di proprietà di un extracomunitario residente in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata con due autobotti, e una squadra di supporto dal distaccamento di Osimo. I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’intera area, evitando conseguenze peggiori. Fortunatamente non si registrano feriti, né danni alla struttura dell’edificio.

I carabinieri di Recanati hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. L’ipotesi dolosa, al momento, non è esclusa e sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto, anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza della zona. L’episodio riaccende il dibattito sulla necessità di un presidio permanente dei Vigili del fuoco a Recanati, tema che ha rappresentato uno dei punti centrali dell’ultima campagna elettorale del sindaco Emanuele Pepa. La città – si sottolinea – ha tutte le carte in regola per la richiesta: dal numero di abitanti alla distanza dai presidi territoriali esistenti, passando per la presenza di numerosi e rilevanti poli industriali, ma purtroppo mancano, fra le altre condizioni, la presenza di volontari. Eppure la realizzazione imminente della nuova palazzina strategica, che sorgerà in via Ceccaroni, davanti al cimitero, era l’occasione per insediare lì la casrma dei pompieri con le altre due strutture previste, quelle del centro operativo comunale e della protezione civile. Tra il 2015 e il 2018, Recanati aveva potuto contare, seppur solo nei mesi estivi e senza continuità, su una squadra dei vigili del fuoco. "C’era una volta, ma ora non c’è più" ha commentato il sindaco lasciando intendere che il ritorno di quel servizio oggi non è solo una necessità, ma anche un impegno da mantenere.

Antonio Tubaldi