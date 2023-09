Auto prende fuoco a Porto Recanati in Corso Matteotti: Paura in Centro

Tanta paura ieri mattina, in pieno centro, per via di un’auto che è stata divorata dalle fiamme. Per questo, è stato necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. L’episodio è successo intorno alle 7.30, a Porto Recanati. A quell’ora un uomo stava percorrendo corso Matteotti, alla guida di una Citroen C3, alimentata a metano. A un certo punto, però, lui ha notato che del fumo stava fuoriuscendo dal cofano del mezzo. Così ha accostato a lato della strada, chiamando in aiuto i pompieri. In breve, è scoppiato il rogo che ha avvolto la Citroen. Una volta arrivati, i pompieri hanno evitato l’esplosione del gas, ma la Citroen era ormai del tutto carbonizzata. Secondo i pompieri, l’incendio sarebbe avvenuto per cause accidentali, probabilmente a causa di un guasto al motore. Loro sono poi ripartiti per Civitanova verso le 9.30. Comunque, la scena dell’incendio è stata notata da molti concittadini, che hanno condiviso foto e filmati sui social network. Per i rilievi di rito, sono giunti poco dopo gli agenti della Polizia locale e i carabinieri di Porto Recanati.