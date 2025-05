Maxi operazione antidroga con elicotteri e cani: quindici arresti, decine di perquisizioni

Macerata, 28 maggio 2025 – Oltre cento carabinieri in campo per sgominare un gruppo criminale specializzato nello spaccio di droga. La maxi operazione è iniziata all’alba ed è coordinata dalla Procura di Macerata.

Nel giro di vite sono impegnati anche militari di Roma, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, oltre che dai nuclei cinofili di Pesaro e Roma e dal nucleo elicotteri di Pescara: perquisizioni e arresti vengono portate a termine nelle provincie di Macerata, Ancona e Roma.

Tredici persone sono state portate in carcere in custodia cautelare, due agli arresti domiciliari, per tre persone è scattato l'obbligo di dimora, nei confronti di un'altra persona, infine, è stato emesso l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della mattinata.