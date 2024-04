Autovelox a Macerata, la mappa e il calendario di maggio

Macerata, 28 aprile 2024 – Anche per il mese di maggio la prefettura di Macerata ha pubblicato online il calendario dei controlli con l’autovelox, lungo la superstrada. Si parte subito mercoledì primo maggio, con la polizia locale a Tolentino nella corsia in direzione mare dalle 8 alle13. Il 2 maggio, Polstrada a Corridonia nella corsia in direzione monti e Montecosaro, in direzione mare, dalle 8 alle 14. Il 3 polizia locale a Corridonia, in direzione monti dalle 8 alle 13. Il 4 Polstrada a Montecosaro in direzione monti dalle 8 alle 14, e polizia locale a Camerino in direzione mare dalle 8 alle 13. Domenica 5 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare, dalle 8 alle 14. Il 6 la polizia locale a Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 13, e gli agenti di Belforte e Caldarola in corsia monti dalle 13 alle 19. Il 7 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare, dalle 8 alle 14. L’8 polizia locale a Tolentino in corsia monti e a Camerino in corsia mare, dalle 8 alle 13. Il 9 Polstrada Corridonia in corsia monti, e Montecosaro in corsia mare e in corsia monti, dalle 8 alle 14. Il 10 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare dalle 8 alle 14. L’11 polizia locale a Corridonia in corsia monti e a Camerino in corsia mare dalle 13 alle 19. Domenica 12 Polstrada a Corridonia in corsia monti e Montecosaro in corsia mare, dalle 8 alle 14. Il 13 polizia locale a Corridonia in corsia monti dalle 8 alle 13, e a Montecosaro in corsia monti dalle 13 alle 19. Il 14 Polstrada a Corridonia in corsia monti, e a Montecosaro in corsia mare dalle 8 alle 14. Il 15 Polstrada a Corridonia in corsia monti, e a Montecosaro in corsia monti e in corsia mare, dalle 8 alle 14. Il 16 polizia locale a Tolentino in corsia mare dalle 13 alle 19. Il 17 Polstrada a Corridonia in corsia monti, e a Montecosaro in corsia mare, dalle 8 alle 14. Il 18 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare, dalle 8 alle 14. Domenica 19 Polstrada a Corridonia in corsia monti, e a Montecosaro in corsia mare dalle 8 alle 14. Il 20 polizia locale di Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 13, e polizia locale di Belforte e Caldarola in corsia monti dalle 8 alle 13. Il 21 Polstrada a Corridonia in corsia monti, e a Montecosaro in corsia mare dalle 8 alle 14. Il 22 polizia locale a Corridonia in corsia monti, a Tolentino in corsia mare dalle 8 alle 13, e a Camerino in corsia mare dalle 13 alle 19. Il 23 Polstrada a Corridonia in corsia monti, a Montecosaro in corsia mare e in corsia monti dalle 8 alle 14. Il 24 Polstrada a Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 14. Il 25 polizia locale di Belforte e Caldarola in corsia monti dalle 8 alle 13. Il 26 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro corsia mare dalle 8 alle 14. Il 27 polizia locale a Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 13, e a Belforte e Caldarola in corsia monti e a Corridonia in corsia monti dalle 13 alle 19. Il 28 Polstrada a Corridonia in corsia monti, a Montecosaro in corsia mare e in corsia monti dalle 8 alle 14. Il 29 polizi a locale a Camerino in corsia mare dalle 8 alle 13, e a Tolentino in corsia monti dalle 13 alle 19. Il 30 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare dalle 8 alle 14. Il 31 infine polizia locale di Belforte e Caldarola in corsia monti dalle 8 alle 13.