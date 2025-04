Avs, M5S e Strada Comune: incontri nei quartieri

Una serie di incontri nei quartieri per "riportare le persone e le loro esigenze al centro della politica". È l’iniziativa lanciata Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Strada Comune per le prossime settimane. Le "tappe di cittadinanza" – come è stato ribattezzato questo percorso – inizieranno martedì 15 aprile alle 21 nel centro sociale Via Ungaretti di Collevario e proseguiranno il 6 maggio alla Pace (stesso orario al circolo La Cerqua) e il 13 maggio in centro storico (sempre alle 21 al bar Ginetta).

"Per poterci confrontare e ascoltare in un’ottica che porti alla luce le esigenze reali di cittadine e cittadini maceratesi – spiegano le terze forze politiche – saranno organizzati una serie di incontri proprio nei quartieri. Il nostro obiettivo è costruire un programma che parta dal basso e rappresenti la voce di tutte e tutti. Le nostre forze politiche intendono invertire la rotta che ha visto finora la politica come una “grande mano paternalistica” calata dall’alto. Vogliamo che la politica sia un’azione condivisa, inclusiva e di comune costruzione. Vogliamo organizzare incontri anche in altri quartieri e nelle frazioni per dare voce e ascoltare tutte e tutti coloro che vorranno partecipare. Agitiamoci, perché Macerata ha bisogno di ritrovare entusiasmo. Organizziamoci, perché solo con l’Insieme di tutte le nostre forze possiamo portare il cambiamento di cui c’è bisogno".