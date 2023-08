Bambole e giochi antichi Mostra in via Eustachio

Si chiama "Antichi balocchi", l’angolo della fantasia allestito al piano terra della palazzina Scuriatti in via Eustachio a San Severino, di fronte alla farmacia Natali nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale. In mostra, le bambole e gli antichi giocattoli della collezione privata di Serenella Eugeni. L’esposizione sarà visibile fino al prossimo mese di settembre. Bambolotti, cavallucci a dondolo, macchinine in latta, trottole, borse, trombette, tamburelli, abiti e complementi d’arredo stanno richiamando l’attenzione di grandi e piccini, che ogni giorno si trovano a transitare lungo la pubblica via facendo tornare in vita bei tempi e ricordi.