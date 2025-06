"Bella esperienza da condividere"

Sono qui per la terza volta, il pellegrinaggio è una bellissima esperienza, da condividere; c’è un popolo che va nella stessa direzione, verso l’unità della Chiesa, verso la Madonna – racconta Lorena Rucci, che arriva da San Salvo, in Abruzzo –, pregherò per la pace di tutti, per chi ha bisogno, e per chi in questo momento è fragile. L’intenzione di preghiera più profonda per questa edizione del cammino è rivolta ad un compagno di scuola di mia figlia, che pochi giorni fa è salito in cielo – racconta –; prego per sua madre e perché il suo sorriso e la sua esperienza restino nel cuore di tutti.