Concluse le visite di ’Antiche Pievi’: "Preziosa memoria del territorio"

Con la visita guidata al Santuario di Sant’Ellero (Galeata) si è concluso il settimo ciclo di visite guidate denominato ‘Antiche Pievi. A spasso per la Romagna’ promosso dall’Associazione Culturale Antica Pieve che ha organizzato ad ora 70 appuntamenti con 8000 presenze. Dopo gli interventi di apertura di Gabriele Zelli e Claudio Guidi è intervenuta Francesca Pondini, sindaca di Galeata che, rivolta alle socie e ai soci del sodalizio e agli

oltre 130 presenti, ha detto:

"Vi ringrazio per il vostro constante impegno nel valorizzare e far conoscere il nostro territorio. Le vostre iniziative, che uniscono cultura, tradizioni e partecipazione, rappresentano un prezioso esempio di come si possa tenere viva la memoria e l’identità delle nostre comunità. Ogni evento che organizzate è un invito alla scoperta dei luoghi, delle storie, ma anche dei legami tra le persone. In un mondo che corre veloce, avete scelto la strada della cura, dell’approfondimento, del recupero di un patrimonio che appartiene a tutti noi.

È anche grazie a realtà come la vostra se il nostro territorio continua a raccontarsi e a rinnovarsi, mantenendo intatta la sua anima".

Al termine del suo intervento è seguita la visita guidata condotta da Marco Vallicelli che è stata impreziosita dall’esecuzione di brani musicali adatti all’occasione da parte del Trio Iftode.

o.b.