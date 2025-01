Bilò: "Troppi errori individuali"

E’ la prima sconfitta della gestione Bilò, dopo 8 risultati utili consecutivi, tra cui le ultime tre vittorie consecutive ed il vero grande rimpianto, in casa Recanatese, è non aver avuto l’opportunità di giocare questo big match ad armi pari ma le sei assenze odierno non si possono concedere a nessuno, tantomeno ad un Samb che sprizza energia da tutti i pori. Serena comunque l’analisi del tecnico giallorosso: "un gran peccato perché sino al gol del 2-4 la squadra si era espressa su livelli altissimi. Abbiamo messo in difficoltà la capolista, sotto tutti gli aspetti pagando pesantemente degli errori individuali importanti che hanno spostato gli equilibri soprattutto sbagliando la valutazione di diverse traiettorie laterali sui primi tre gol. Nella ripresa i ragazzi si sono riproposti con fiducia, con coraggio, con qualità, avendo il merito di riaprirla, con qualche chance ulteriore per pareggiarla poi l’ingenuità sul loro quarto gol sposta pesantemente i giudizi complessivi sulla partita".

E a quel punto, probabilmente, ci doveva essere anche una gestione diversa sino al 90’ senza subire un passivo così pesante: "Sono totalmente d’accordo con questa analisi. La gestione emotiva e psicologica ci deve far riflettere perché adesso i sei gol subiti sul groppone rappresentano un peso molto più difficile da smaltire. Su questo dovremo sicuramente lavorare, io per primo, dal punto di vista mentale." Cosa si può trarre di buono comunque da questa partita? "Il fatto che nonostante le difficoltà settimanali che abbiamo avuto tra infortunati, influenzati e recuperi last minute la squadra ha avuto il coraggio di proporre la sua identità ed il suo gioco, credendoci comunque. Ci siamo disuniti nel momento più bello e questo forse è il più grosso rimpianto per la partita odierna".