"Bimba cammina in superstrada". Ma è una donna cinese

La segnalazione di una bambina che camminava lungo la superstrada arriva alla centrale operativa del commissariato di Civitanova e la pattuglia di servizio schizza via come una scheggia per andare sul posto e mettere in sicurezza la piccola. Ma, quando gli agenti arrivano si accorgono che si trattava di una donna, di nazionalità cinese. L’automobilista che ieri mattina ha chiamato il centralino della polizia per chiedere un intervento di soccorso sulla statale 77 l’aveva, probabilmente tratto in errore dal fisico minuto della signora, scambiata per una bimba e per diversi minuti ha regnato la paura per le sorti della piccola. Invece la cinese, una cinquantenne, in maniera del tutto consapevole quanto incosciente, aveva scelto la superstrada per raggiungere la sua destinazione e mettendo in pericolo la sua stessa vita stava camminando lateralmente, rasente il guard rail della carreggiata, con le auto che le sfrecciavano accanto a tutta velocità. E’ stata intercettata intorno alle 10.30 dalla pattuglia della polizia, nel tratto tra l’uscita della zona commerciale e la fine della superstrada, mentre procedeva in direzione mare. È stata caricata sull’auto di servizio e accompagnata fuori dalla statale 77.