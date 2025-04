Bisonni (Avs):: "Acqua pubblica, restano dei nodi"

"Acqua pubblica tutto risolto? Non proprio". Sandro Bisonni, nell’esecutivo provinciale Alleanza Verdi e Sinistra, evidenzia alcuni nodi. "Dopo che per mesi, anzi anni, si è preferito non decidere sul destino del servizio idrico – spiega – con il conseguente pericolo di vedersi privatizzare l’acqua, è di questi ultimi giorni la notizia che finalmente è stato trovato un accordo sul fronte del gestore unico, condizione necessaria per una proroga agli affidamenti esistenti. Tuttavia, per ottenere la proroga delle concessioni, la prima delle quali scade a giugno prossimo, è indispensabile che dietro all’accordo di massima, ci sia anche un preciso e dettagliato piano industriale in assenza del quale, a nostro avviso, difficilmente gli affidamenti del servizio idrico potranno essere prorogati. Al momento ci risulta che questo piano industriale non solo non sia pronto ma che le difficoltà da superare e i diversissimi punti di vista fra i soggetti coinvolti difficilmente potranno produrre, in tempi utili, qualcosa di concreto. Ci troviamo di fronte a due fattori contrastanti, da una parte una bozza di accordo ancora senza piano industriale, dall’altra il fattore tempo inesorabilmente scarso. Per questo – conclude Bisonni (foto) allertiamo le forze politiche di coalizione e le rappresentanze sindacali affinché si continui a vigilare".