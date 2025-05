Concerto di Appassionata con l’Ensemble Prometeo

Suggestioni dell’Est europeo e pulsazioni del Novecento in un viaggio sonoro capace di catturare il pubblico: questo il nuovo appuntamento di Appassionata, in programma domani alle 21 nella Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio. Protagonista sarà l’Ensemble Prometeo, formazione d’eccellenza nella scena contemporanea. Il trio – con Grazia Raimondi (foto) al violino, Michele Marelli al clarinetto e Ciro Longobardi al pianoforte – esplorerà le Five Pieces di Dmitri Šostakovic tra ironia, malinconia e gusto teatrale; poi la Suite di Alexander Arutiunian seguita dalla forza evocativa del Trio di Aram Khachaturian e, come gran finale, la Suite da "Histoire du soldat" di Igor Stravinsky, tra danze popolari, jazz e incubi fiabeschi. I biglietti (da 5 a 20 euro) sono disponibili alla biglietteria dei Teatri di Macerata, in piazza Mazzini. Domani sarà aperta anche dalle 20 alle 21. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti è possibile consultare il sito internet ufficiale di Appassionata: www.appassionataonline.it.