Bus, giro inutile attorno al terminal: "Manovre pericolose e rumori, serve una corsia preferenziale"

"Trasporto e sicurezza, in piazza Pizzarello bisogna intervenire subito. O dobbiamo aspettare che venga investita una persona per prendere provvedimenti? L’amministrazione pensi a una corsia preferenziale per autobus e pullman". Il consigliere d’opposizione David Miliozzi (Macerata Insieme) ha depositato una mozione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale: invita il Comune a creare una corsia che colleghi via Cadorna con via Cioci per i mezzi pubblici urbani ed extraurbani che devono entrare nel terminal, invece che fare tutto il giro attorno al cantiere come avviene ora, in modo da "evitare inutili giri intorno all’area dei mezzi, in tal modo prima di tutto si migliorerebbe la sicurezza dell’area in questione, limitando le situazioni critiche e di pericolo per i cittadini, e in secondo luogo si otterrebbe un cospicuo risparmio economico, vista la riduzione del chilometraggio dei mezzi e gli esorbitanti prezzi del carburante". Miliozzi chiede anche di "creare un tavolo con le associazioni sindacali coinvolte e con i responsabili del trasporto per valutare l’opportunità di intervenire con dei cambi della viabilità riguardanti l’area in questione".

Il cantiere abbandonato di piazza Pizzarello sta "nel cuore di Macerata – fa notare Miliozzi – , siamo a due passi dal centro e quella zona è il biglietto da visita della città. L’intero quartiere risulta estremamente penalizzato sia dalla penosa situazione del cantiere abbandonato che dal viavai ininterrotto di pullman e autobus". Tutto il quartiere è "nel degrado – incalza –, spesso ci sono episodi di violenza (c’è chi gira con mannaia o coltelli), oltre a persone che bivaccano nel quartiere abbandonato. Ricordo che a pochi metri ci sono delle scuole. Dal parchetto qui davanti alla palestra hanno portato via le panchine e il tavolo, che erano rovinati, ma ora bisogna metterne di nuovi. Se gli amministratori non si prendono cura della città, questo è il risultato. Non si può combattere il degrado installando telecamere. Inoltre – fa notare – i pedoni rischiano continuamente di essere investiti perché i bus, per fare tutto il giro attorno al terminal, sono costretti a volte a salire sopra i marciapiedi. E altre volte restano incastrati. Basterebbe realizzare una corsia preferenziale, sono appena 30 metri, così che i bus non debbano fare tutto il giro. Sarebbe un passo avanti importante sia sul fronte sicurezza sia sul fronte sostenibilità ambientale, oltre che per la riduzione dell’inquinamento acustico".

Miliozzi tiene a sottolineare che, "come al solito, l’atteggiamento di Macerata Insieme non critica solo l’inadeguatezza di questa amministrazione ma fa delle proposte concrete e fattibili costruite su un ragionamento, proposte che naturalmente vanno elaborate anche con i sindacati degli autisti, se la corsia non può esserci h24 almeno negli orari non di punta. È inutile però che i mezzi girino attorno al quadrato della piazza, come pazzi, a vuoto, attorno a un cantiere abbandonato, sembra quasi che vogliano sottolineare ancora di più il degrado del quartiere". Tanti i problemi da affrontare, secondo il consigliere: "Ad esempio, i soldi spesi per Fontescodella, per il parcheggio scambiatore davanti al palazzetto? E gli stalli per le bici elettriche? Qual è l’utilità di quel progetto? Si nota una totale mancanza di visione politica, sembra sia tutto buttato lì". Con questa mozione, "speriamo di aprire una discussione politica su trasporto pubblico urbano ed extraurbano della città. Va fatta anche una riflessione approfondita sull’integrazione dei servizi, è tutto improvvisato, manca un progetto. Con le nostre azioni speriamo di creare consapevolezza, proviamo a essere utili a questa amministrazione, ci mettiamo tutta la buona volontà per dare il nostro contributo. Ma a volte la giunta appare totalmente incapace e le nostre proposte ci sembrano una goccia d’acqua nel deserto".