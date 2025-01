Bustine di marijuana nella cassetta postale. Indaga la polizia

Va ad aprire la cassetta delle lettere per controllare la posta in arrivo e trova all’interno tre bustine di marijuana. L’episodio, decisamente insolito, è avvenuto nella mattinata dell’altro giorno. Destinataria, a sua insaputa, della sostanza stupefacente è stata una donna che risiede nella zona di Villa Pini.

Quando è andata a controllare la posta e ha aperto la cassetta delle lettere, che si trova proprio sulla strada, la civitanovese si è accorta che dentro erano state infilate tre bustine con all’interno qualcosa che, almeno in un primo momento, non è riuscita a riconoscere. Così ha chiamato subito la polizia. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti gli agenti del commissariato che, dopo aver acquisito la testimonianza della donna, hanno accertato che in quelle tre bustine c’erano poco meno di dieci grammi di marijuana.

E ora sono in corso le indagini per cercare di individuare il mittente di quella spedizione inusuale. L’ipotesi più probabile è che qualcuno, per evitare controlli e di conseguenza anche guai, abbia pensato bene di disfarsi della droga, nascondendola all’interno della cassetta postale della ignara civitanovese, magari pensando di riuscire a recuperarle in un secondomomento.

Le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia sono in corso.

Chiara Marinelli