Cade un olmo in via Corridoni

Poteva avere conseguenze anche serie la caduta ieri di una pianta, un olmo, in via Corridoni a Recanati, avvenuta proprio in un’ora di punta per il traffico, era circa le 13. La strada coinvolta è interessata dal passaggio di mezzi pubblici scolastici dato che poco distante c’è la pensilina di arrivo e partenza dei pullman. La pianta è caduta in un tratto di strada che dalla stazione delle corriere di via Porta Cerasa va verso la rotatoria del Crocifisso sotto il Parco di Villa Colloredo Mels. Il traffico è andato avanti a rilento con il senso unico alternato di marcia disciplinato dalla polizia municipale. Sul posto la Protezione civile e i vigili del fuoco di Macerata. Fortunatamente non si sono registrati danni anche se la strada è trafficata e il marciapiede del viale alberato è frequentato da parecchi pedoni. Non è la prima pianta che sotto la spinta del vento, che ieri già da metà mattinata ha iniziato a soffiare con una certa intensità, cede. Sono piante quelle di viale Corridoni che mostrano i segni della vecchiaia anche a causa di una loro scarsa manutenzione.