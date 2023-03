Caos passaporti, code per l’open day "Appuntamenti slittati a settembre"

di Chiara Gabrielli "Ci avevano dato appuntamento per agosto o addirittura per settembre. Ma diversi di noi devono partire già questa estate, per vacanze studio o semplicemente per viaggi di piacere. È assurdo, poi, che non si acceleri sulla digitalizzazione: così magari si potrebbe inviare tutta la documentazione cartacea prima in modo che poi durante l’appuntamento basterebbe lasciare le impronte digitali e firmare". Open day passaporti in Questura, previo appuntamento preso online: lunghe file già ieri mattina, con la gente in attesa in piazza della Libertà (a tratti anche sotto la pioggia), tanti anche all’ora di pranzo per le aperture straordinarie dell’ufficio passaporti, sia a Macerata che a Civitanova, per la presentazione delle istanze di rilascio. Il servizio speciale, che si è svolto già il 15 febbraio ed è previsto per ogni 15 del mese fino a giugno, è organizzato in due fasce orarie in base al cognome. Basta avere con sé le prenotazioni stampate e i documenti fotocopiati. "Sto aspettando mia figlia, sono qui per accompagnarla – sottolinea Sabina Pambianchi –, ha 17 anni e deve fare il passaporto per un viaggio con la scuola a Brighton. Avevo provato a prenotare a gennaio ma mi avevano dato appuntamento per settembre,...