Capodanno, niente festa in piazza "Non sono arrivate proposte"

di Barbara Palombi

"Quest’anno non ci sarà il Capodanno in piazza, non abbiamo ricevuto nessuna richiesta specifica da parte delle associazioni di settore riguardo la sera del 31 dicembre. Ma abbiamo molti eventi in programma nei prossimi giorni". Così l’assessore al Turismo e agli Eventi, Riccardo Sacchi, spiega il motivo dell’assenza della festa in piazza per la notte di San Silvestro. Proseguono però le iniziative promosse dalla rassegna "Macerata per Natale 2022”. Domani dalle 15 alle 19.30 appuntamento con il "Canto della Pasquella" che animerà le vie di Piediripa e Macerata, organizzato dalla Pro Loco di Piediripa. Giovedì 5 gennaio la Musicamdo Jazz Orchestra e Alessandra Doria si esibiranno al teatro Lauro Rossi alle 21.15 in "Grande grande grande", concerto dedicato a Mina. Venerdì 6, alle 12, in piazza D’Acquisto a Piediripa, la pro loco curerà l’evento "Arriva la Befana", con tanti doni per i bambini. In piazza della Libertà invece, alle 14, si svolgerà la sedicesima edizione di "Miss Befana 2023", a cura della pro loco di Villa Potenza, mentre in corso della Repubblica, dalle 16 ci sarà la "Castagnata con Multiradio". Domenica 8, in piazza della Libertà, alle 17, il centro italiano femminile propone "San Julia d’inverno – l’alzata della stella". Molti gli appuntamenti culturali, tra cui la mostra "Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose", a Palazzo Buonaccorsi fino al 12 febbraio. I musei civici ospitano, fino al 28 febbraio la mostra "V premio Pannaggi. Paola Tassetti", a cura dell’associazione "Amici di Palazzo Buonaccorsi". La biblioteca Mozzi Borgetti, fino al 28 febbraio, ospita l’esposizione "Impressum. Dal Manoscritto al libro". Il Lauro Rossi ospita due spettacoli nell’ambito della rassegna "Angelo Perugini": il primo domenica 8 alle 17.30 "Le sedie" dell’associazione culturale Teatro Impiria e, il secondo, domenica 15 "Storie che fanno bene alla salute", dell’associazione culturale teatro Calabresi.