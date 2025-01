Caritas in prima linea per chi è in difficoltà: "Impegno e tante iniziative anche nel 2025"

Caritas Montecosaro attiva per tutto il 2024 e via ad un nuovo anno di impegno sociale. L’associazione di volontariato che assiste famiglie e persone in difficoltà e fa riferimento alla Diocesi di Fermo ha aperto il nuovo anno con un pranzo ed una tombolata alla casetta di legno di via Tiziano. All’iniziativa hanno preso parte circa 70 persone (nella foto). Hanno partecipato anche la sindaca di Montecosaro Lorella Carinali e la sua vice Stefania Lufrano.

L’attività della Caritas continuerà in questi mesi con la distribuzione di alimenti per le persone in difficoltà, l’ascolto e con le attività verso gli anziani e le persone sole, grazie anche al coinvolgimento dei giovani del servizio civile. Proseguiranno anche le iniziative al centro anziani con numerose attività, anche culturali, grazie alla collaborazione con il Comune e l’Università del Tempo libero. Inoltre è attivo anche lo sportello lavoro che offre supporto per la ricerca attiva del lavoro, informazioni su opportunità lavorative, corsi di formazione, bandi ed agevolazioni per disoccupati e persone con un lavoro precario.

"Un sentito grazie a tutti i volontari – fanno sapere dall’associazione – che si sono prestati nell’organizzazione, insieme con Giorgia e Ludovica i giovani del Servizio Civile all’amministrazione comunale con la presenza costante della sindaca Cardinali e della vice sindaco Lufrano e di tante persone che generosamente hanno partecipato ai vari appuntamenti. Il laboratorio di Natale ha visto mamme e bimbi gareggiare nella realizzazione di decorazioni natalizie da portare a casa, rinunciando ad un pomeriggio domenicale di shopping frenetico".

Il nuovo bando per il servizio civile è attivo e le informazioni sono disponibili nel sito www.caritasdiocesanafermo.it. Marta Andrenacci, referente del Servizio Civile della Caritas Diocesana, sottolinea come questa sia "un’opportunità che permette ai giovani di conoscersi meglio, capire le proprie attitudini e conoscere nuove realtà. Una formazione sul campo importante per crescere". Per le attività dell’Università del tempo libero si consiglia di consultare la pagina dedicata alle attività sul sito dell’Università del tempo libero per le informazioni e gli orari.

f. r.